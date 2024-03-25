Sarıkamış'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Sarıkamış'ta uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Sarıkamış'ta 1 ikamete operasyon düzenledi.

Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, ikametgahta yapılan aramada, 6 parça halinde toplam 76,21 gram metamfetamin, 2 parça halinde toplam 1,06 gram esrar, 5 sentetik ecza hapı, 500 lira suçtan elde edilen gelir, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda kilitli poşet, 1 rulo halinde alüminyum folyo, 1 kamera kayıt cihazı ve 3 cam aparat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 kişi hakkında, "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem yapıldı. - KARS