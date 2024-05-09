Sarıkamış'ta Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Sarıkamış'ta Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sarıkamış'ta Trafik Haftası Kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydanında, "Hayatla Yarışılmaz-Yayalar Kırmızı Çizgimiz-Trafikte Her Yıl Daha İyiye" sloganıyla güvenli trafik mottolarının etkin olarak kullanılması, Trafik düzeni ve güvenliğinin artırılması, karayolunu kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığının artırılması amacıyla Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleriyle birlikte etkinlik yapıldı. Etkinlikte vatandaşlara El Broşürleri ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Düzenlenen Trafik Haftası etkinlikleri büyük ilgi görürken trafik güvenliği ve bilincinin arttırılması hedeflendi. - KARS