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Sansar Kümese Girip 25 Tavuğu Telef Etti

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kümese giren sansar, Bakılar Mahallesi'nde bulunan 25 adet tavuğu telef etti. Tavukların hepsi boyun bölgesinden yara aldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kümese giren sansar, 25 adet tavuğu telef etti.

Olay, Bakılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapısı açık unutulan kümese giren sansar, Bakılar Mahalle Muhtarı Hasan Kaplan'a ait olan 25 adet tavuğu telef etti. Sabah saatlerinde tavuklarını beslemek için kümese gelen Kaplan, telef olan tavuklarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Tavukların hepsinin boyun bölgesinden yara aldığını belirten Kaplan, olaydan dolayı duyduğu üzgünlüğü dile getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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