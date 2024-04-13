Şanlıurfa Valisi Vatandaşlara Trafik Uyarısı Yaptı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bayram tatili sonrası memleketlerine gidecek vatandaşlara trafikte dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, il genelinde Ramazan Bayramı'nın huzur ortamında yaşanması için polis ve jandarma ekiplerinin denetim ve uygulamaları aralıksız sürdürdüklerini aktardı. Bayram tatili dönüşündeki vatandaşlara seslenen Şıldak, "Dönüş yolunda trafikte dikkatli olalım. Bayram tatilinde Şanlıurfa'da trafik kazalarında maalesef 5 vatandaşımızı kaybettik, 152 vatandaşımız da yaralandı. Daha fazla acı yaşamamak için lütfen trafik kurallarına uyalım" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA