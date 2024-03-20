Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 36 Şahıs Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 36 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 656 personelin katıldığı 106 ekiple 13 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Toplam 36 adrese düzenlenen operasyonda 36 şahıs hakkında işlem yapılırken çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ise 25 kilo skunk, 1 buçuk kilo esrar, 11 adet uyuşturucu hap, 17 kök kenevir bitkisi, 23 adet uyuşturucu aparatı, 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 57 adet tüfek kartuşu, 8 adet şarjör, 300 paket kaçak sigara, 36 adet 100 TL'lik sahte banknot ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA