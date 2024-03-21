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Şanlıurfa'da otomobil ağaca çarptı, sürücü ağır yaralandı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Ceylanpınar-Viranşehir karayolunda bulunan taş ocağı mevkiinde meydana geldi A.K. yönetimindeki 52 SE 232 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kaza sonrası sürücü aracın içinde sıkıştı. Sıkışan sürücü, ihbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerince, araçtan çıkarılarak Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı sürücünün tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa İtfaiye Yaralanma Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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