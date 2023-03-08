Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 5 yaralı 3. Sayfa Haberleri Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçe girişinde meydana geldi. Bekir Ç. yönetimindeki 34 UV 5029 plakalı otomobil ile Hasan A. kontrolündeki 27 AHA 647 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şanlıurfa Birecik 3. Sayfa Haberler

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