Şanlıurfa'da Bin 660 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde polis tarafından yapılan çalışmada bin 660 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı sigaralara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada bin 660 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren ekipler, 1 şahsı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA