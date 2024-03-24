Şanlıurfa'da 1 Kilo 150 Gram Toz Esrar Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen çalışmada 1 kilo 150 gram toz esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır 1 kilo 150 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.A. isimli şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA