Samsun Şehir Hastanesi Şantiyesinde Yangın Çıktı

Samsun Şehir Hastanesi şantiyesinde çıkan yangınla ilgili Şehir Hastanesi Proje Koordinatörü Deniz Yıldız, "Yangın muhtemelen teknik bir problemden dolayı çıktı. Can kaybı veya yaralanma yok. Anında kontrol altına alındı" dedi.

Samsun'da yapımı devam eden bin 103 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi şantiyesinde dün meydana gelen yangında şantiye alanında bulunan işçilerin kaldığı yatakhane alevlere teslim oldu. Yangın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine farklı iddialar ortaya atıldı. 'İşçilerin maaşlarının ödenmemesi üzerine yatakhaneyi ateşe verdikleri' iddiası üzerine açıklama yapan Şehir Hastanesi Proje Koordinatörü Deniz Yıldız, "Yangın muhtemelen teknik bir problemden dolayı çıktı. Bu sıralar fazla elektrik kesintisi oluyor. İşçilerle ilgili bir durum yok. Ödenmeyen maaşlar yok. İddialar gerçeği yansıtmıyor. Firmalarımızdan kendi işçilerine yapılmayan bir ödeme söz konusu değil. Konu herhangi bir alacaklı durumu ile ilgili değil. Yangınla ilgili itfaiyenin raporunu bekliyoruz. Şantiyemizde voltajla ilgili bir düzensizlik var. Oradaki bir olay gibi gözüküyor. Can kaybı veya yaralanma yok. Anında kontrol altına alındı" diye konuştu. - SAMSUN