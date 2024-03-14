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Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada 3 araç birbirine çarptı ve otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Samsun'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu Tekeli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna uyruklu Vıtalıı Solop idaresindeki AX7339CM çekici, AX4645XF dorse plakalı tır makaslayarak yolu kapattı. Ercan K. yönetimindeki 34 DJV 322 plakalı otomobil önce tıra çarpıp savrularak bariyere çarptı. Bu sırada Arif C. idaresindeki 55 SB 608 plakalı otomobil de tıra çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ercan K. (40) ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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