Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklama

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan M.C.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine çıkarılan M.C.D., savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. M.C.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN