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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden çıkarılan şahıs ev hapsini ihlal etti, tutuklandı

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararı verilen şahıs, yapılan denetimde evde olmadığı tespit edilince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararı verilen şahıs, yapılan denetimde evde olmadığı tespit edilince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yaklaşık 2,5 ay önce gözaltına alınan İ.K. (27), sevk edildiği nöbetçi mahkemece ev hapsi uygulanmasına karar verilip serbest bırakıldı. Polis tarafından yapılan kontrollerde İ.K.'nin evde olmadığı tespit edilip hakkında tutanak tutuldu ve adliyeye bildirildi. İ.K. hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Bugün gözaltına alınarak nöbetçi mahkemeye sevk edilen İ.K., "Ev hapsinin uygulandığı evde kirada oturuyorum. Ev sahibi evden çıkmamı istedi. Ben de yeni ev aramak için dışarıya çıkmıştım. Bu sırada polisler evi kontrole gelmişler. Benden başka eve bakacak kimse yoktur. Bu nedenle evden dışarıya çıkmak zorunda kaldım" dedi.

İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Ev hapsi Samsun Güvenlik Cezaevi Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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