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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1'i 17 yaşında 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1'i 17 yaşında 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen E.A.ve 17 yaşındaki E.A.'yı gözaltına aldı. Yaşı küçük olan E.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorguları tamamlanan E.A. ile E.A. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Samsun 3.Sayfa Güncel Haberler

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