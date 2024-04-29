Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Samsun'da yapılan operasyonda 56 adet sentetik ecza ele geçirildi ve 2 kişi uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
Samsun'da uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde 56 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili B.K. ve S.A., U.E., KÇ. ve B.Ç. yakalandı. İfadesi alınan U.E., K.Ç. ve B.Ç. serbest bırakılırken, B.K. ve S.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN