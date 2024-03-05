Samsun'da traktörün dereye yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı
Samsun'da meydana gelen kazada traktörün dereye yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'da traktörün dereye yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, 55 HF 237 plakalı traktör ile seyir halinde olan Muammer Keskin, Ambarköprü mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN