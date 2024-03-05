Samsun'da traktörün dereye yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 55 HF 237 plakalı traktör ile seyir halinde olan Muammer Keskin, Ambarköprü mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN