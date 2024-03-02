Samsun'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti. Cemalettin Çolakoğlu'nun idaresindeki traktör, tarlaya gübre atmaya giderken kontrolden çıkarak devrildi. Ağır yaralanan Çolakoğlu, hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Alaçam ilçesi Sancar Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemalettin Çolakoğlu (60) idaresindeki 55 EF 725 plakalı traktör, tarlaya gübre atmaya giderken kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan Çolakoğlu, kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN