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Samsun'da Tanker-Kamyon Çarpışması: 1 Yaralı

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Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tanker, önünde seyreden bir kamyonla çarpıştı. Kazada tanker sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yol kısa süreliğine kapanmış olsa da, polis ekipleri tarafından trafiğe açıldı.

Samsun'da tankerin kamyonla çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut T. idaresindeki 55 ADJ 192 plakalı tanker, önünde seyreden Orhan H. yönetimindeki 55 K 5393 plakalı kamyona arkadan çarptı. Tankerin çekicisinin devrildiği kazada tanker sürücüsü Mesut T. hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası kapanan yol Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa süre sonra araç trafiğine açıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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