Samsun'da tanker ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da tanker ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da tanker ile otomobilin çarptığı kazada 1 kişi yakalandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Sarıışık mevkiinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydahmet Kukuş idaresindeki 55 ZC 131 plakalı tanker, kavşakta yola çıkan Mehmet Karaoğlan yönetimindeki 19 FL 012 otomobile arkadan çarpıp makasladı. Kaza otomobilde bulunan Rahime Karaoğlan yaralandı. Yaralı kadın, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.