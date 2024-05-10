Samsun'da Silahlı Saldırıya 5 Yıl Hapis Cezası
Samsun'un Canik ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şahıs, yargılandığı mahkemece 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs, yargılandığı mahkemece 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde geçen Mayıs ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan H.İ.D. (28) isimli kişi yaralandı. Olayla ilgili E.T. hakkında dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde görülen davada, E.T., "Olası kasıtla silahla nitelikli yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN