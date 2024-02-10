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Samsun'da silah ve uyuşturucu operasyonu

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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 66 adet 9 mm. tabanca fişeği, 14 adet 7.65 mm. tabanca fişeği ve 41 adet kenevir tohumu bulundu.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde M.S. ve G.S. isimli şahısların evlerinde silah, mühimmat ve uyuşturucu madde olduğu bilgisi alındı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak faaliyeti neticesinde iki farklı adreste eş zamanlı yapılan aramada çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Aramada, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 66 adet 9 mm. Tabanca fişeği, 14 adet 7.65 mm. tabanca fişeği ve 41 adet kenevir tohumu ele geçirildi.

Olay ile ilgili adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Samsun Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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