Samsun'da silah operasyonu: 4 tabanca, 3 tüfek ele geçirildi

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 tabanca, 3 tüfek ile çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bafra ilçesinde H.K. ve D.K. isimli şahısların evlerinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisini alan Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Samsun Jandarma Suç Araştırma Timi, Bafra Jandarma Suç Araştırma Timi ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Söz konusu ikametlerde yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 3 adet av tüfeğ, 365 adet tabanca mermisi ve 42 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN