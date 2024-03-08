Samsun'da Osmanlı dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Samsun'da polis, şüphe üzerine bir kişinin üzerinde yaptığı aramada Osmanlı dönemine ait tarihi eserler ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Asarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde devriye gezerken şüpheli hareketler sergileyen B.D.'yi durdurdu. Çelişkili beyanda bulunan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 8 adet Osmanlı sikkesi, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet madalyon, 1 adet değerli taşlı yüzük, 5 adet USB bellek ve 6 bin 560 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan B.D. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'ndan adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen tarihi eserler ise Samsun Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - SAMSUN