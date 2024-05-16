Üye Girişi
Haberler

Samsun'da okulda biber gazı patlaması: 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba İlçesi Fatih Ortaokulu'nda sınıfta patlayan biber gazı topu nedeniyle 25 öğrenci gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası okulda büyük bir panik yaşandı.

Samsun'un Çarşamba İlçesi Fatih Ortaokulu'nda sınıfta patlayan biber gazı topu nedeniyle 25 öğrenci gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Samsun'un Çarşamba İlçesi Fatih Ortaokulu'nun 6. sınıfında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir öğrenci teneffüs sırasında, eline nasıl ve nereden geçtiği henüz belirlenemeyen biber gazı topu ile oynarken, top aniden patladı. Topun patlaması sonucu sınıfa yoğun bir gaz yayıldı. Olay sonrası okulda büyük bir panik meydana gelirken, gazdan etkilenen öğrenciler fenalaştı ve nefes almakta zorlandı.

Okul idaresi ve öğretmenlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 25 öğrenci, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çarşamba Samsun Fatih Güvenlik Soruşturma 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

 Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki 'Viski' itirafıyla baltayı fena taşa vurdu

Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki "Viski" itirafıyla baltayı fena taşa vurdu

 Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title