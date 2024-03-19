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Samsun'da Narkotik Uygulamasında 16 Kişi Yakalandı

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 16 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 16 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, NARVAS verileri doğrultusunda narkotik uygulaması düzenledi. Yapılan aramalarda 274 adet sentetik ecza, 41 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 13,6 gram esrar, 6,26 gram skunk, 4 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 3 adet hassas terazi ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Uyuşturucu suçundan 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile birlikte 16 kişi yakalandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Samsun Narkotik Suçlar Güvenlik Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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