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Samsun'da Motosikletli Hayatını Kurtardı

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Samsun'da yolda aniden durup geri hareket eden sürücü, az daha arkasından gelen motosikletliyi eziyordu. Motosiklet sürücüsünün hayat kurtaran refleksi kameraya yansıdı.

Samsun'da yolda aniden durup geri hareket eden sürücü, az daha arkasından gelen motosikletliyi eziyordu. Motosiklet sürücüsünün hayat kurtaran refleksi kameraya yansıdı.

Olay, Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı istikametine seyir halinde olan SUV tipi otomobil, aniden durarak geri hareket etti ve arkasından gelen motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü hızlı bir refleksle kendini kaldırıma attı. Kazayı yara almadan atlatan motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsünün yanına giderek ona tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti. Duruma aldırış etmeyen sorumsuz sürücü ise ara sokağa girerek yoluna devam etti.

Motosiklet sürücüsü yaptığı hızlı refleksle aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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