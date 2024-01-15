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Samsun'da kayıp şahıs Altınkaya Baraj Gölü'nde ölü bulundu

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kayıp ihbarı yapılan Hakan Gider, Altınkaya Baraj Gölü'nde ölü olarak bulundu. Gider'in otomobili terk edilmiş halde bulunmuştu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kayıp ihbarı yapılan şahıs Altınkaya Baraj Gölü'nde ölü bulundu.

Evinden 55 DA 041 plakalı otomobili ile işyerine gitmek için çıkan Hakan Gider'den (53) haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. Kent güvenlik yönetim sistemi kayıtlarından Vezirköprü-Durağan kara yolunda görüntülenen Gider'in otomobili Kıratbükü Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Kıratbükü Mahallesi Altınkaya Baraj Gölü kenarında bulunan otomobilde inceleme yapan jandarma ekipleri Hakan Gider'i otomobil yakınlarında baraj gölünde ölü olarak buldu.

Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Gider'in cenazesi burada yapılan ön incelemenin ardından Samsun Adli Tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Vezirköprü Samsun Olaylar Adli Tıp Cinayet Soruşturma 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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