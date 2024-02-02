Samsun'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'da evinde ölü bulunan kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin ediliyor.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Koca'nın (53) evinde cansız bedeni bulundu. Yakınları tarafından bulunduğunda evde yoğun duman olduğu ve Ali Koca'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Koca'nın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN