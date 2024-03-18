Samsun'da Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara ve Makaron İle Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı elektronik sigara ve makaron ile kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları takip sonucu düzenledikleri operasyonda 23 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, bin 160 adet doldurulmuş makaron sigara ve 3.3 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi yakalandı. - SAMSUN