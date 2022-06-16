Samsun'da gerçeğini aratmayan tatbikat

SAMSUN Samsun'da kurumlar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla eski bir alışveriş merkezindedüzenlenen patlama sonrası tahliye ve kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Samsun'da 2022 Yılı UMKE Faaliyet Planı dahilinde, 6. Bölge Samsun UMKE (Samsun, Amasya, Ordu, Sinop) illerinden toplam 106 UMKE personel ve araçlarının katılımı ile "UMKE Bölge Tatbikatı" yapıldı. Tatbikat, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile 112 ambulans servisi iş birliğinde gerçekleştirildi. Tatbikatın ilk etabında eski AVM binası içerisinde sebebi belirlenemeyen şiddetli bir patlama olduğu, patlamaya bağlı olarak bina içinde yangın çıktığı, patlama sebebiyle bina önünde bulunan araçlarda da hasarlar oluştuğu senaryosu canlandırıldı. Araçlarla mağaza içerisindeki yaralıların kurtarılmasıyla yangına müdahale edilmesine dair uygulama, 112 ambulans, UMKE ve belediye itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla yapıldı.

Senaryo gereği olay yerine ulaşan UMKE ekipleri, alanda mobil sahra hastanesi kurulumunu yaptı. AVM bölgesinde çalışan ekiplerin haberleşmesini ve koordinasyonu sağlamak üzere mobil komuta haberleşme aracında bulunan afetlerde yerel haberleşmeyi sağlayan seyyar analog röleyi aktif hale getirildi. Senaryo gereği ekiplere gelen ihbarda AVM zemin katında bulunan kafeterya ile elektronik cihaz satışı yapılan mağazada sebebi belirlenemeyen patlama olduğu, 10-15 yaralının bulunduğu, aynı zamanda AVM bahçesinde patlamadan etkilenen 3 araçta da toplam 5 vatandaşın bulunduğu, bunlardan 2'sinin hamile olduğu bilgisi iletildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. UMKE ve 112 ambulans ekiplerine güvenli alan oluşturduktan sonra araçta sıkışan kazazedelerin tahliyesi sağlandı.

Muhtemel bir afete hazırlık

Tatbikat hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, tatbikatta ekiplerin birbiriyle uyum içinde çalışmalarını yürütmelerini amaçladıklarını vurgulayarak, "Bir alışveriş merkezi sebebi bilinmeyen bir şekilde patlama oldu. Bu patlama neticesinde yaralılarımız ve buna müdahale eden önce itfaiye ekiplerimiz, UMKE ve 112 ekiplerimizle birlikte bu senaryoyu gerçekleştiriyoruz. İlk önce itfaiye ekiplerimiz yangını söndürdü, oradaki yararlılarımızı alarak uygulama noktası dediğimiz yangından uzak bir alana götürdü. İlk müdahale yapılarak hastalarımız sahra hastanesinde getirmiş oldu. Kurumlar arasındaki irtibatı sağlamak, muhtemel bir afet durumunda herkesin kendi görevini uyumlu bir şekilde yapması için bu tatbikatı düzenledik" dedi.

Farklı şehirlerden gelen UMKE ekiplerinin de tatbikata katıldığı bilgisini veren Oruç, "68 Samsun'dan, 28 Ordu'dan, 5 Amasya ve 5 Sinop olmak üzere toplam 106 UMKE görevlimiz var. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekiplerimizle beraber bu tatbikatı yaptık. Biz burada Sağlık Bakanlığı ekiplerimizi UMKE hekimleriyle beraber her türlü tatbikatı yaparak muhtemel her türlü afet durumuna hazırlıklı olmasını istiyoruz. İnşallah öyle bir afet olmaz ama muhtemel bir afet durumunda da biz hazırlıklı olalım diye istedik" ifadelerini kullandı.

Muhtemel bir afet durumunda ekiplerin hazırlıklı olması, sahada UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte olaylarda kurumların birbiri arasındaki uyum ve koordinasyonunu arttırmak amaçlı yapılan tatbikat başarıyla tamamlandı.