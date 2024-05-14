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Samsun'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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Samsun'da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında toplamda 544 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ) operasyonu kapsamında gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlüklerince 62 ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik düzenlenen "KISKAÇ-15" operasyonlarında 544 şüpheli gözaltına alınmıştı. Söz konusu operasyon kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da 4 kişi yakalanmıştı.

KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren FETÖ şüphelileri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Samsun Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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