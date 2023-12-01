Samsun'da Elektronik Sigara ve Gümrük Kaçağı İçki Operasyonu

Samsun'da polisin yaptığı takip ve çalışmalarda 70 paket elektronik sigara tütünü ve 4 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ve Canik ilçelerinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu 3 kişiyi yakaladı. Olayla ilgili 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'da polisin yaptığı takip ve çalışmalarda 70 paket elektronik sigara tütünü ve 4 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ve Canik ilçelerinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu 3 kişiyi,

70 paket gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü ve 4 şişe gümrük kaçağı viski ile birlikte yakaladı. Olayla ilgili 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN