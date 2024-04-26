Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şahıs hapis cezasına çarptırıldı
Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleşen bıçaklı saldırı sonucunda yaralanan kişiyi bıçaklayan şahıs, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanmış ve tutuklanmıştı. Yargılama sonucunda mahkeme, şahsı yaralama suçundan hapis cezasına çarptırdı.
Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şahıs, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan M.S.K., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bıçakla yaralama olayı şüphelisi H.S., Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan H.S. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Yargılama aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan H.S.'nin yargılanması sona erdi. Mahkeme H.S.'yi yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. - SAMSUN