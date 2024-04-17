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Samsun'da Banka Dolandırıcılığından 2 Kişi Hapis Cezasına Çarptırıldı

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Samsun'da bir kişiyi bankadan aradıklarını söyleyerek hesap bilgilerini ele geçirip 130 bin lira dolandıran 2 kişi 3 yıl 4'er ay hapis ve 177 bin 580'ar lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da bir kişiyi bankadan aradıklarını söyleyerek hesap bilgilerini ele geçirip 130 bin lira dolandıran 2 kişi 3 yıl 4'er ay hapis ve 177 bin 580'ar lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da ikamet eden Yılmaz A.'yı telefonla arayan dolandırıcılar, kendisini bankadan aradıklarını söyleyip kandırarak bankacılık şifrelerini alıp ve cep telefonuna gelen mesajlara onay vermesini istedi. Banka hesabından farklı hesaplara toplamda 130 bin lira parasının EFT yapıldığını fark eden Yılmaz A. şikayetçi oldu.

Olayla ilgili Alican E. ve Devrimcan K. hakkında dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında Alican E. ve Devrimcan K. mahkemece "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4'er ay hapis ve 177 bin 580'ar lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Banka Dolandırıcılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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