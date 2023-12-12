Salihli'de Çalınan Traktör Jandarma Tarafından Bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde çiftçilikle uğraşan bir kişiye ait traktör ve römorkunun çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda traktör ve römork bulunarak sahibine teslim edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde römorkuyla birlikte çalınan traktörü jandarma ekipleri buldu. Traktör, jandarma tarafından sahibine teslim edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Hacıbektaşlı Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Y.E. (53), park halindeki traktör ve römorkunun çalındığını jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı bağlı Merkez Karakol ve JASAT ekipleri, çalınan traktör ve römorkunun bulunması için araştırma başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonrası traktör ve römorku bulunup, sahibine teslim edildi.

Jandarma ekipleri, traktör ve römorkunu çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Traktör sahibi jandarma ekiplerine teşekkür etti. - MANİSA