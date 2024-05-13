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Salihli'de 502 Aranan Şahıs Yakalandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2024 yılının ilk 3 ayında toplam 502 aranan şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 364'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2024 yılının ilk 3 ayında toplam 502 aranan şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 364'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salihli'de suç ve suçlulara yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılının ilk 3 ayında Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, son 3 ayda yapılan operasyonlarda 2 farklı suçtan toplam 37 yıl 2 ay 9 gün hapis cezası bulunan E.Ç, 2 farklı suçtan toplam 35 yıl hapis cezası bulunan D.U., 2 farklı suçtan toplam 32 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.K., 6 farklı suçtan toplam 29 yıl 8 ay 7 gün gün hapis cezası bulunan Z.K, 3 farklı suçtan toplam 27 yıl hapis cezası bulunan M.T, 4 farklı suçtan toplam 24 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan T.K, 5 farklı suçtan toplam 21 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan A.A. ve 2 farklı suçtan toplam 20 yıl hapis cezası bulunan R.D. olmak üzere toplam 502 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 364'ü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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