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Sakaryaspor Eski Başkanı Gökhan İn, Tokat Atan Kişiden Şikayetçi Oldu

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Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn, kendisine tokat atan ve anını kayda alan şahıslardan şikayetçi oldu. Olay, sosyal medyada geniş yankı buldu ve failler kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Sakaryaspor eski kulüp başkanı, kendisine tokat atan ve videoyu çeken kişiden şikayetçi oldu

SAKARYA - Sakaryaspor eski Kulüp Başkanı Gökhan İn, adliyeye giderek kendisine tokat atan kişiden ve o anları kayda alan şahıstan şikayetçi oldu.

Sakaryaspor eski Kulüp Başkanı Gökhan İn'in, kulübün eski reklam ve sponsorluk sorumlusu C.Ş tarafından darpedildiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde tokat atan C.Ş. ve o anları kayda alan S.İ. yakalanarak gözaltına alınmış, emniyetteki işlemleri sonrasında iki şahıs, 'Yağmaya teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hususa ilişkin olarak Türkiye gündemine oturan Sakaryaspor eski Kulüp Başkanı Gökhan İn, Sakarya Adliyesine giderek kendisine tokat atan C.Ş. ve o anları kayda alan S.İ.'den şikayetçi oldu.

Sakaryaspor Eski Başkanı Gökhan İn, Tokat Atan Kişiden Şikayetçi Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - 3.Sayfa

Sakaryaspor Politika Sakarya 3-sayfa Hukuk Tokat Spor

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