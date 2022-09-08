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Sakarya haberi... Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Sakarya haberi... Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Sakarya habere göre Sakarya'nın Erenler ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram kubar esrar, 10 kök kenevir ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram kubar esrar, 10 kök kenevir ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri Sakarya genelinde uyuşturucu operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Ekinli Mahallesi'nde ikamet eden İ.O. ve Ö.N. isimli şahısların esrar maddesi elde etmek amacıyla yasadışı kenevir ekimi yaptığını tespit etti. Harekete geçen ekiplerce narkotik köpek unsuru ile şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 6 kilogram kubar esrar, 10 kök kenevir ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kenevir Sakarya 3. Sayfa Haberler

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