Sakarya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Hükümlü Yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde uyuşturucu ticareti yapma, sağlama ve kasten yaralama suçlarından 34 yıl 11 ay 6 gün hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde '6136 SKM', 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' ve 'kasten yaralama' suçlarından 34 yıl 11 ay 6 gün hapis cezası alan M.Y. (58), yapılan operasyonla ikametinde yakalandı. Jandarma merkezindeki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA