Sakarya'da Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: 1 Yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde okuldan torununu aldıktan sonra dönüş yoluna geçen 70 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç sokak arasında takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Geyve ilçesi Eşme Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. (70) okuldan torununu aldı. Dönüş yoluna geçen O.K. idaresindeki 54 D 1654 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Ters dönen araç içerisinde sürücü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince müdahalesi gerçekleştirilen yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, torununun ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - SAKARYA