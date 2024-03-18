Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Kadına ve Eşe Karşı Kasten Öldürme Davasında Karar Verildi

Güncelleme:

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendisini aldattığı iddia edilen eşini öldüren sanık hakkında mahkeme heyeti kararını verdi. Heyet, sanığı 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 17 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı. Aynı olayda yaralanan diğer kişiye ise 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendisini aldattığı iddia edilen eşini öldüren, onunla ilişki yaşadığı ileri sürülen kişiyi de yaralayan sanık hakkında mahkeme heyeti kararını verdi. Heyet, 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 17 yıl 6 ay, müşteki B.Y.T.'ye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Camili Mahallesi Yunus Emre Spor Salonu mevkiinde 5 Ekim 2023'de meydana gelen olayda, İ.A. kendisini aldattığını düşündüğü eşi Tansu A.'yı ve görüştüğü B.Y.T.'yi cadde ortasında silahla ateş ederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan Tansu A., olaydan iki gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, B.Y.T. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından silahı ile polise teslim olan ve adliyeye sevk edildiği sırada basın mensuplarının "Neden yaptınız, pişman mısınız?" sorusuna "adalet" yanıtını veren İ.A. ise tutuklandı.

Yasak aşk cinayetinde karar

Tutuklu sanık İ.A. hakkında Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesince açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Salonda tutuklu sanık İ.A., taraf avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından başlayan duruşmada, söz hakkı verilen sanık, "Öldürmeye kasten hareket etmedim önceki savunmalarımı tekrar ediyorum, pişmanım" dedi. Kararını veren mahkeme heyeti ise sanık İ.A.'yı eşi Tansu A.'ya karşı 'kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 17 yıl 6 ay, müşteki B.Y.T.'ye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya Cinayet Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli? Abdulhamit Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı Abdulhamit Uzun kaç yaşında, nereli? Abdullah Emre Azim kimdir? Zafer Partisi Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı Abdullah Emre Azim kaç yaşında, nereli? Ahmet Kısa kimdir? AK Parti Konya Derebucak Belediye Başkan adayı Ahmet Kısa kaç yaşında, nereli? Doğukan Özsoy kimdir? Zafer Partisi Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı Doğukan Özsoy kaç yaşında, nereli? Hüseyin Ayten kimdir? AK Parti Konya- Derbent Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayten kaç yaşında, nereli? Cengizhan Arslantürk kimdir? Zafer Partisi Erzurum Köprüköy Belediye Başkan Adayı Cengizhan Arslantürk kaç yaşında, nereli? Ali Meşe kimdir? AK Parti Konya- Çeltik Belediye Başkan adayı Ali Meşe kaç yaşında, nereli? Recep Candan kimdir? AK Parti Konya- Çumra Belediye Başkan adayı Recep Candan kaç yaşında, nereli? Taha Güneş kimdir? Zafer Partisi Erzurum İspir Belediye Başkan Adayı Taha Güneş kaç yaşında, nereli? Muharrem Dere kimdir? AK Parti Konya- Altınekin Belediye Başkan adayı Muharrem Dere kaç yaşında, nereli? Zeynep Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Horasan Belediye Başkan Adayı Zeynep Uzun kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title