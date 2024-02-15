Sakarya'da İzinsiz Kazı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde izinsiz araştırma ve kazı çalışması yapan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Hacıyakup Mahallesi'nde izinsiz araştırma ve kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, izinsiz kazı yaptığı tespit edilen E.A. ve K.O. isimli 2 şahsı gözaltına aldı. 1 adet karot makinesi ve çok sayıda malzemenin de ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şahıslar, alınan ifadelerinin ardından serbest kaldı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde izinsiz araştırma ve kazı çalışması yapan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Hacıyakup Mahallesi'nde izinsiz araştırma ve kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, izinsiz kazı yaptığı tespit edilen E.A. ve K.O. isimli 2 şahsı gözaltına aldı. 1 adet karot makinesi ve çok sayıda malzemenin de ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şahıslar, alınan ifadelerinin ardından serbest kaldı. - SAKARYA