Sakarya'da İzinsiz Kazı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde izinsiz araştırma ve kazı çalışması yapan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Hacıyakup Mahallesi'nde izinsiz araştırma ve kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, izinsiz kazı yaptığı tespit edilen E.A. ve K.O. isimli 2 şahsı gözaltına aldı. 1 adet karot makinesi ve çok sayıda malzemenin de ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şahıslar, alınan ifadelerinin ardından serbest kaldı. - SAKARYA