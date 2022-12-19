Sahte diploma ile 42 yıllık mimarlığa suç duyurusu Sahte diplomalı mimar hakkında Mimarlar Odası suç duyurusunda bulunacak Antalya'da sahte geçici mezuniyet belgesiyle 42 yıldır özel ve bazı kamu projelerinde mimar ve şantiye şefi olarak görev yapan şahısla ilgili mezun olduğunu iddia...

Sahte diploma ile 42 yıllık mimarlığa suç duyurusu

Sahte diplomalı mimar hakkında Mimarlar Odası suç duyurusunda bulunacak

ANTALYA - Antalya'da sahte geçici mezuniyet belgesiyle 42 yıldır özel ve bazı kamu projelerinde mimar ve şantiye şefi olarak görev yapan şahısla ilgili mezun olduğunu iddia ettiği üniversite ve Antalya Valiliğince soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Hasan Çerçiler, şahsın odaya kaydının olmadığını belirterek, "Mimarlar Odası Genel Merkezi de bu konuyla ilgili harekete geçiyor. Bu yeterlilikleri verenler, hem de yeterlilik talebinde bulunan sahte mimar adına suç duyurusunda bulunacağız. Gerekli adli soruşturmayı kovalayacağız" dedi.

Ülke gündemini bir süredir meşgul eden 'sahte doktor' vakasının ardından Antalya'da ise bir çok özel ve kamu projelerinde görev yapan şantiye şefi ve mimar olarak çalışan Avni Tekinaslan'ın diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. Antalya Valiliği'ne yapılan bir ihbarın ardından yapılan araştırmada 42 yıldır özel ve bazı kamu projelerinde mimar ve şantiye şefi olarak çalışan Tekinaslan'ın noter onaylı geçici mezuniyet belgesi, Gazi Üniversitesi'ne aktarıldı. Üniversite tarafından yapılan ilk incelemede, belge suretinin sahte, bazı bilgilerin ise başka mezun kişiye ait olduğu belirlendi.

Tekinaslan'ın, 2016 yılında Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün koordine ettiği Av Köşkü'nün, 2018'de Antalya Mevlevihanesi'nin restorasyonunda görev aldığı, ayrıca HıdırlıkKulesi çevresinde 1 yıl önce başlayan arkeolojik kazılarda şantiye şefi olarak görev aldığı öne sürüldü. Antalya Valiliğince Tekinaslan hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

"Çok sayıda paylaşım"

Tekinaslan'ın sosyal medya hesabından görev aldığı projelerle ilgili çok sayıda paylaşım yaptığı ve denetlemeye gelenlerin olduğunu içeren görsellere yer verdiği görüldü.

"Suç duyurusunda bulunacak"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Hasan Çerçiler, yaptıkları araştırmada şahsın Mimarlar Odası'na herhangi bir kaydının olmadığını söyledi.

Yaptıkları incelemede şahsın mimar olarak yeterlilik almış gibi göründüğünü aktaran Çerçiler, "Evrakta sahtecilik yaparak ve bunu yıllarca devam ettirerek, bir sonuca ulaşmaya çalışmış ama en sonunda yakalandı. Şahsın Antalya'da bir çok projede yer aldığı görülüyor. Bunu kendi paylaşımlarından ve yetkili kılındığı için işinde ehil olarak gösterilmiş yıllardır. Ama mimarlık eğiminden uzak, alaylı bir restoratör şuan görülen o. Mimarlar Odası Genel Merkezi de bu konuyla ilgili harekete geçiyor. Biz yıllardır mezun olan mimarların ve mimarların denetiminin oda tarafından yapılmasının gerektiğini söylüyorduk. Ancak çeşitli kanallardan odaların etkinliği azaltılmaya çalışılıyor. Bunun neticelerinden biridir bu. Şahsın şuan aldığı yeterlilikleri araştırıyoruz. Bu yeterlilikleri verenler, hem de yeterlilik talebinde bulunan sahte mimar adına suç duyurusunda bulunacağız. Gerekli adli soruşturmayı kovalayacağız" dedi.

"Meslek onuru zedeleniyor"

Mimarlık mesleğinin öneminin böyle kişiler tarafından zedelenmesini eleştiren Çerçiler, "Meslek onuru zedeleniyor. Mesleğini doğru yapan arkadaşlarımızın böyle yapay mimarlarla hem aldıkları para hem de bütün çabaları boşa gitmiş oluyor" diye konuştu.