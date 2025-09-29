Rusya'nın Ukrayna'daki bombardımanında Türk tır sürücüsü hayatını kaybetti

Haberler

Güncelleme:
Ukrayna'nın Kiev kentine yük götüren Sakaryalı tır sürücüsü Tevfik Bektaş, Rusya'nın başlattığı 12 saatlik bombardımanın ortasında kaldı. Sığınağa girmeyi reddedip tırında kalan Bektaş'ın bulunduğu bölgeye bomba isabet etti. Bektaş hayatını kaybederken, tırların alev aldığı anlar kameralara yansıdı.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 12 saat süren bombalı saldırısında sığınağa girmeyen Sakaryalı tır sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Akyazı'dan aldığı yükü Ukrayna'nın Kiev kentine götüren Sakaryalı tır sürücüsü Tevfik Bektaş, yükünü boşalttıktan sonra gümrük bölgesinde beklemeye başladı. 3 çocuk babası Bektaş, iddiaya göre Rusya'nın başlattığı 12 saatlik bombardıman öncesi yapılan sığınaklara girilmesi uyarısına rağmen tırında kalmayı tercih etti. Bombardıman sırasında bulunduğu bölgeye bomba isabet etmesi neticesinde Bektaş hayatını kaybetti. Saldırıda Bektaş'la beraber 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. Paylaşılan görüntülerde bombardıman sonrası tırların ve büyük araçların alev aldığı anlar yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
