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Rize'de silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı

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Rize'de komşular arasında sokak ortasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken 7 kişi de gözaltına alındı.

Olay, merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup sokak ortasında karşılaştı. Tarafların sözlü tartışması giderek büyüyerek kavgaya döndü. İki taraf da silah ve bıçakla birbirlerini hedef aldı. Birbirlerine kurşun yağdıran taraflar yaralandı. Bu sırada devriyede bulunan polis ekipleri taraflara ikazda bulundu. Silah kullanmaya devam edilmesi üzerine polis ekipleri gerekli müdahaleyi yaparak olayı kontrol altına alındı. Çevrede bulunan vatandaşlar olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan H.Ç. ve B.Ö.K. ve T.Ç. isimli şahısları ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Yaralanan şahısların hastanede tedavileri devam ederken olay ile ilgili 7 şahıs gözaltına alındı.

Olay ile ilgili tahkikat devam etmektedir. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Rize Olay Güvenlik Polis 3.Sayfa Haberler

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