Rize'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Rize'de gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kent merkezinde durdurulan bir araçta arama gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen aramalar neticesinde araçtan toplamda 21 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. A.E. isimli şahıs adli işlemlerin akabinde çıkarıldığı Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi. Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte silah ticaretine aracılık ve imalatını gerçekleştirdiği tespit edilen 1 kişi İstanbul ilinde olmak üzere 2 şahıs daha yakalandı. A.E., O.S., Y.A. isimli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - RİZE