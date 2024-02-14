Rize'de meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti

Rize'de meydana gelen kazada yol kenarındaki yamaca ve ağaca çarpan araç hurdaya dönerken, araçtan fırlayan 75 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'nde Yaşar Çakar'ın (53) kullandığı ABH 301 plakalı araç, yol kenarındaki yamaca ve ardından ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan Çakar, yol kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çakar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çakar'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Rize Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE