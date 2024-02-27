Radyatör hortumu patlayan otomobilde, kadın ve çocuk kendisini korkuyla dışarı attı

ISPARTA - Isparta'da otomobilin radyatör hortumunun patlaması sonucu oluşan yoğun buhar korkuya neden oldu. Otomobildeki kadın yolcu ve çocuk kendini bir anda dışarı atarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İstiklal mahallesi Atatürk bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Öztaş idaresinde olan 64 DA 888 plakalı FİAT Tempra marka otomobilin radyatör hortumu patladı. Atatürk Bulvarı istikametinden, Özkanlar kavşağı yönüne seyir halinde olan otomobilde patlama sonucu yoğun buhar yükseldi. O esnada otomobilde yolcu konumunda bulunan bir kadın ve yanındaki çocuk bir anda kendilerini otomobilden attı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yoğun buhar kontrol altına alındı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde kadın ve çocuğun bir anda kendini dışarıya attığı, belirli bir süre otomobilin bulunduğu alanda bekledikleri ve çevrede bulunan İhlas Pazarlama isimli iş yerine girdikleri yansıdı. Korku sebebi ile ağlayan çocuğa iş yeri çalışanı tarafından su verilerek sakinleştirdiği anlar yer aldı.