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Pendik'te uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı

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Pendik'te uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi yakalanırken 371,9 gram bonzai ele geçirildi.

Pendik'te uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı

İSTANBUL - Pendik'te uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi yakalanırken 371,9 gram bonzai ele geçirildi.

Pendik'te Kaynarca Mahallesinde bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi edinen emniyet ekipleri harekete geçti. 10 Şubat tarihinde polis tarafından adrese yaplan operasyonda M.D.S.ile Y.F.Y.isimli şahıslar yakalandı. M.D.S. isimli şahsın farklı suçlardan kaydının olduğu belirlendi.

Adreste yapılan aramalarda; 371,9 gram bonzai adlı uyuşturucu madde, 3 adet cep telefonu, 9 bin 995 TL nakit para ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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