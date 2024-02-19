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Pendik'te polislere ateş açan firari saldırgan yakalandı

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Pendik'te kaymakamlık konutu önünde polislere ateş açan şahıslardan biri dün yakalanırken firarı olan diğer şahıs ise bugün yakalandı. Arama çalışmaları devam eden ve 31 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli S.K. emniyetin yaptığı operasyonla yakalandı.

Pendik'te polislere ateş açan firari saldırgan yakalandı

İSTANBUL - Pendik'te kaymakamlık konutu önünde polislere ateş açan şahıslardan biri dün yakalanırken firarı olan diğer şahıs ise bugün yakalandı.

Pendik Batı Mahallesi Gezi Boyu Caddesi üzerinde 16 Şubat'ta saat 22.45 sularında, kaymakamlık lojmanının önünde, motosikletli 2 kişi kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açmıştı. Olay yerinden kaçan 2 kişiden S.Ö. adlı şahıs dün yakalandı. 7 ayrı suçtan kaydı bulunan S.Ö çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arama çalışmaları devam eden ve 31 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli S.K. emniyetin yaptığı operasyonla yakalandı. Şahsın emniyet işlemleri devam etmekte.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pendik Güvenlik Yakalama Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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